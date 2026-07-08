به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیه ای از مردم سراسر خراسان جنوبی برای شرکت در مراسم همنوایی جاماندگان از بدرقه آقای شهید ایران دعوت کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

مشهد مقدس شاهد شکل‌گیری حماسه‌ای بی‌بدیل و تکرارناشدنی در تاریخ است؛ گام‌هایی استوار و دل‌هایی بی‌قرار که به سوی یک میعادگاه مشترک در حرکتند تا جلوه‌ای ماندگار از عشق، انسجام و وفاداری به آرمان‌های والای اسلام و انقلاب را پیش چشم جهانیان به تصویر بکشند.

خیل عظیمی از عاشقان و دلدادگان برای وداع و حضور حماسی در مراسم تشییع پیکر پاکِ «قائد شهید امت» در مشهد مقدس حضور دارند و برخی دلدادگان از این سفر نورانی جامانده‌اند؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ضمن ابراز شکر و سپاس به درگاه الهی جهت حضور بی نظیر مردم استان در مراسمات چند روز گذشته، بار دیگر از آحاد مردم شریف استان دعوت می‌نماید تا با حضور در مراسم همنوایی جاماندگان از بدرقه آقای شهید ایران که روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مساجدمحوری استان برگزار می‌شود امتداد استانی آن بدرقه‌ی تاریخی را با حضور در این مراسم رقم زنند.

این مراسم در بیرجند در محل مسجد امام حسین (علیه‌السلام) برگزار خواهد شد.