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اجتماعات شبانه و روایت اشک و وفاداری در بدرقه رهبر شهید

در صد و بیست و هفتمین اجتماع شبانه مردم با روایت حضور خود در آیین بدرقه رهبر مجاهد شهید، از همدلی، وفاداری و تجدید بیعت با آرمان های او گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۰۹:۲۴
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، حضور مردم در خیابان ها ، اتحاد و همدلی ، مراسم بدرقه ، رهبر انقلاب
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