میدان بیعت اردبیل صحنه نمایش همبستگی مردمی بود که ثابت کردند فاصله جغرافیایی مانع ارادت نمی‌شود. آنچه در تجمع اردبیل و دیگر مناطق استان رقم خورد، پیام روشنی به دشمنان این ملت داشت؛ پیامی از جنس وفاداری، ایستادگی و عهدی دوباره با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل میدان بیعت اردبیل صحنه نمایش همبستگی مردمی بود که ثابت کردند فاصله جغرافیایی مانع ارادت نمی‌شود. آنچه در تجمع اردبیل و دیگر مناطق استان رقم خورد، پیام روشنی به دشمنان این ملت داشت؛ پیامی از جنس وفاداری، ایستادگی و عهدی دوباره با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب.