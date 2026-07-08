معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد، از موافقت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با راه‌اندازی و استقرار «مرکز توسعه و تعالی آموزش» در دانشگاه یزد خبر داد .



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوطالبی اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز توسعه و تعالی آموزش در دانشگاه یزد گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت، نوآوری و بهره‌وری نظام آموزشی دانشگاه و آموزش عالی کشور است.

در پی اعلام آمادگی دانشگاه یزد برای راه‌اندازی و استقرار مرکز توسعه و تعالی آموزش و با توجه به سوابق این دانشگاه در کیفی‌سازی آموزش (از جمله تدوین و اجرای طرح جامع ارتقای کیفیت آموزش)، موضوع در جلسه شورای سیاست‌گذاری توسعه و تعالی آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و با تأسیس این مرکز در دانشگاه یزد موافقت شد.



وی با اشاره به اینکه «مرکز توسعه و تعالی آموزش» در گام نخست در دانشگاه‌های منتخب وزارت عتف و زیر نظر معاونت آموزشی همان دانشگاه تشکیل خواهد شد، افزود: این مراکز با هدف ارتقای کیفیت و بهره‌وری فرآیند‌های آموزشی، توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی، تقویت نوآوری‌های آموزشی و ارتقای نظام‌های یاددهی ـ یادگیری ایجاد می‌شوند.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد، توانمندسازی اعضای هیأت علمی از طریق برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی، کارگاه‌های آموزشی نوین و ترویج روش‌های نوآورانه تدریس را از جمله اهداف کلیدی این مراکز برشمرد و تصریح کرد: تغییر نگرش از آموزش‌محوری به یادگیری‌محوری با تأکید بر نقش فعال دانشجو در فرآیند یادگیری، از مهم‌ترین رویکرد‌های این مراکز خواهد بود.



وی همچنین پاسخ‌گویی به نیاز‌های متغیر جامعه و بازار کار از طریق بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی، نهادینه‌سازی فرهنگ یادگیری مادام‌العمر در میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان و تقویت پیوند میان آموزش دانشگاهی و نیاز‌های اجتماعی با تأکید بر مهارت‌آموزی و حل مسائل واقعی جامعه را از دیگر مأموریت‌های مرکز توسعه و تعالی آموزش عنوان کرد.



ابوطالبی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت علوم در حوزه تحول آموزش عالی خاطرنشان کرد: این مراکز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین آموزشی، از جمله فناوری‌های هوش مصنوعی و رویکرد‌های نوآورانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاهی و توسعه سرمایه انسانی ایفا خواهند کرد.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد تأکید کرد: دانشگاه یزد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و آموزشی خود، در راستای تحقق مأموریت‌های این مرکز و ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام خواهد داد.