به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس شعبه جمعیت لارستان گفت: دوره آموزشی تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور ٣٠ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.

مجتبی شریف زاده افزود: در این دوره‌ آموزشی فراگیران با مباحثی همچون مروری بر کلیات کمک‌های اولیه، مدیریت صحنه، ارزیابی، مدیریت راه هوایی، تریاژ در حوادث، تروما سر و گردن، قفسه سینه و شکم، ستون فقرات و فوریت‌های طب داخلی آشنا شدند.

رئیس شعبه جمعیت لارستان بیان کرد: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی به قبول شدگان گواهینامه دوره تخصصی داده می‌شود.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.