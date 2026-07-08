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دوره پایه تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی در شهرستان لارستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس شعبه جمعیت لارستان گفت: دوره آموزشی تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور ٣٠ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.
مجتبی شریف زاده افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با مباحثی همچون مروری بر کلیات کمکهای اولیه، مدیریت صحنه، ارزیابی، مدیریت راه هوایی، تریاژ در حوادث، تروما سر و گردن، قفسه سینه و شکم، ستون فقرات و فوریتهای طب داخلی آشنا شدند.
رئیس شعبه جمعیت لارستان بیان کرد: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی به قبول شدگان گواهینامه دوره تخصصی داده میشود.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.