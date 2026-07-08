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همایش ملی «تاریخ مطبوعات محلی ایران» به همت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور (اصفهان) و با مشارکت شماری از دانشگاهها و نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی، ۲۵ آذرماه همزمان با روز پژوهش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این همایش با تمرکز بر تاریخ و تحولات مطبوعات محلی استانهای اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، زمینه بررسی نقش رسانههای محلی در تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی منطقه مرکزی کشور را فراهم میکند.
«مطبوعات محلی و فرهنگ»، «مطبوعات محلی و سیاست»، «مطبوعات محلی و جامعه»، «مطبوعات محلی و اقتصاد»، «مطبوعات محلی و حقوق»، «مطبوعات محلی و تاریخ» و «مطبوعات محلی و روزنامهنگاری» از محورهای اصلی این همایش است.
بخش جانبی همایش نیز به موضوعاتی، چون «مطبوعات محلی و جنگ»، «آینده مطبوعات محلی در عصر ظهور رسانههای خبری دیجیتال و هوش مصنوعی» و «نقش مطبوعات محلی در تحولات تاریخ معاصر منطقه مرکزی کشور» اختصاص دارد.
این همایش با همکاری دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه کاشان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه اراک، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، شهرداری اصفهان، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و انجمن ایرانی تاریخ برگزار خواهد شد.
بر اساس فراخوان منتشرشده، مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۳۱ مردادماه و آخرین فرصت ارسال متن کامل مقالات تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. نتایج داوری آثار نیز ۳۰ مهرماه اعلام خواهد شد.
پژوهشگران و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق نشانی الکترونیکی Isfahan@nlai.ir به دبیرخانه همایش ارسال کنند. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۳۱-۳۴۲۱۷۷۷۲ تماس بگیرند یا از طریق پیامرسانهای ایتا و تلگرام با شماره ۰۹۹۱۶۷۷۸۵۱۰ در ارتباط باشند.