فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با تشدید اقدامات پلیسی، ۲۱ دستگاه خودروی سرقتی کشف و به مالکان آنها بازگردانده شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، سرهنگ اکبر نجفی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان افزود: با دستور ویژه برای شناسایی و دستگیری سارقان، مأموران انتظامی با افزایش گشت‌زنی‌های محسوس و نامحسوس و کنترل هدفمند نقاط مختلف شهر، موفق به شناسایی خودرو‌های سرقتی شدند.

وی اظهار کرد: مأموران پس از مظنون شدن به چند دستگاه خودرو و انجام استعلام از سامانه‌های پلیس، ۲۱ دستگاه خودروی سرقتی را کشف و در این رابطه ۱۴ سارق را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: خودرو‌های کشف‌شده نیز پس از طی تشریفات قانونی به مالکانشان تحویل داده شد.

سرهنگ نجفی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، گفت: پلیس با سارقان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت با قاطعیت برخورد می‌کند و از شهروندان نیز خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.