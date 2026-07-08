به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با اجرای مانور سراسری طرح مهتاب ۱۴۰۵، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با مشارکت ۲۹ گروه عملیاتی، اقدامات گسترده‌ای را در راستای کاهش از بین رفتن انرژی، مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز و ارتقای بهره‌وری شبکه برق در سطح حوزه‌های خدماتی به اجرا گذاشت.

در این مانور، ۱۴ دستگاه کنتور برای مشترکان جدید نصب و ۵۸ کنتور معیوب نیز تعویض و ۲۴ مسجد و اماکن مذهبی و ۶۱ حلقه چاه و ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی پایش شد.

در این عملیات، ۱۴ مورد انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری، ۹۰ متر کابل غیرمجاز برچیده و پنج مورد دستکاری کنتور شناسایی و رفع شد، همچنین ۱۳ فیوز محدودکننده جریان به منظور مدیریت مصرف و صیانت از شبکه نصب شد.

بر اساس نتایج این مانور، بیش از هشت مگاوات‌ساعت انرژی احصا شد و در بازرسی‌های انجام‌شده، سه دستگاه ماینر غیرمجاز نیز کشف و جمع‌آوری شد.

طرح مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، شناسایی مصارف غیرمجاز، ارتقای پایداری شبکه و توزیع عادلانه برق، به‌صورت مستمر در سطح شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در حال اجرا است.