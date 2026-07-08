سرپرست معاونت مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: این حضور عظیم مردمی، تجلی یک سنت الهی و نشانه زنده بودن شهدا بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام کمال خداداده سرپرست معاونت مراسم و امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: نزدیک به ۱۳۰ روز از شهادت رهبر عزیزمان می‌گذرد. طبیعتاً همه انسان‌ها، از انبیا و اولیای الهی گرفته تا مردم عادی، روزی از دنیا می‌روند و با گذشت زمان، داغ آنان در دل‌ها کمرنگ‌تر می‌شود، اما درباره رهبر شهید این اتفاق رخ نداد.

وی افزود: در مراسم وداع و تشییع، مردم چنان اشک می‌ریختند و بی‌تابی می‌کردند که گویی همان روز خبر شهادت ایشان را شنیده‌اند. این نشان می‌دهد آنچه قرآن و روایات درباره زنده بودن شهدا بیان کرده‌اند، حقیقتی روشن است؛ همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً...»؛ رهبر شهید ما نه‌تنها از میان مردم نرفت، بلکه زنده‌تر شد و بیش از گذشته در دل‌ها حضور یافت.

سرپرست معاونت مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه هدایت دل‌های مردم در این ایام، جلوه‌ای از اراده الهی بود، تصریح کرد: آنچه در این روز‌ها شاهد بودیم، نتیجه هدایت خداوند و عنایت حضرت ولی‌عصر (عج) بود که مردم را به میدان آورد و صحنه‌هایی کم‌نظیر و حتی به تعبیر برخی رسانه‌ها آخرالزمانی خلق شد.

وی ادامه داد: چنین صحنه‌هایی جز در بدرقه نایب امام زمان (عج) شکل نمی‌گیرد. ما یقین داریم همه این مردم و همه مراسم، مورد توجه حضرت حجت (عج) بوده و نظم و شکوه این آیین نیز در سایه همین عنایت الهی رقم خورده است.

حجت الاسلام خداداده با تأکید بر ابعاد گوناگون شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: شخصیت ایشان، شخصیتی است که باید صد‌ها سال درباره آن سخن گفته شود، کتاب‌ها نوشته شود و ابعاد مختلف آن مورد پژوهش قرار گیرد.

وی افزود: تعامل ایشان با شاعران، دانشمندان، نخبگان علوم مختلف، فعالان فرهنگی، فرماندهان نظامی و اقشار گوناگون جامعه، هر کدام به‌تنهایی ظرفیت پژوهش‌های فراوان دارد. در همین ایام نیز خاطرات متعددی از ارتباط نزدیک ایشان با فرماندهان شهید، از جمله شهید حسن تهرانی‌مقدم، منتشر شد که نشان می‌دهد رهبر شهید نسبت به تک‌تک نیرو‌های مؤمن و انقلابی شناخت، توجه و پیگیری دقیق داشتند.

وی با اشاره به تصاویر ماندگار روز‌های وداع و تشییع گفت: برخی از صحنه‌های این ایام، خود به‌تنهایی موضوع تحلیل‌های تاریخی خواهد بود. از جمله حضور دختران نوجوان در جشن تکلیف که همچون فرشتگان گرد رهبر شهید حلقه زده بودند؛ تصاویری که برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام خداداده تأکید کرد: همان‌گونه که شخصیت رهبر شهید نیازمند ده‌ها و صد‌ها سال مطالعه است، این چند روز نیز به‌عنوان یک رویداد تاریخی باید موضوع نشست‌ها، همایش‌ها و پژوهش‌های متعدد قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع اظهار داشت: این جمعیت خروشان که با پرچم‌های «یا لثارات الحسین» به میدان آمده بودند، برای خون‌خواهی رهبر، مرجع تقلید، ولی الهی و عارف بزرگ زمان خود حضور یافتند. این دلدادگی، نتیجه اخلاق پیامبرگونه و سیره معنوی رهبر شهید بود که دل‌های مردم را به خود پیوند زده بود.

سرپرست معاونت مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به حضور گسترده هیئت‌های خارجی در مراسم‌های بزرگداشت رهبر شهید گفت: نزدیک به ۱۰۰ هیئت از کشور‌های مختلف در این مراسم حضور یافتند؛ در حالی که اگر با محاسبات صرفاً سیاسی و دنیوی به موضوع نگاه می‌شد، شاید انتظار حضور چند کشور محدود وجود داشت.

وی افزود: نوع حضور این هیئت‌ها، احترام، تکریم، قرائت آیات قرآن و پیام‌هایی که در این دیدار‌ها مطرح شد، همگی نشان‌دهنده جایگاه بین‌المللی رهبر شهید و سرمایه عظیم سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی بود.

حجت الاسلام خداداده تصریح کرد: اگر با معیار‌های متعارف علوم سیاسی، جامعه‌شناسی یا مردم‌شناسی بخواهیم این حضور را تحلیل کنیم، پاسخی برای آن پیدا نخواهیم کرد. اینکه پس از گذشت ماه‌ها از شهادت رهبر شهید، مردم با چنین شور و عشقی به خیابان‌ها آمدند، با هیچ تحلیل صرفاً دنیوی قابل توضیح نیست. این حضور، تحقق یک سنت الهی بود؛ سنتی که خداوند از طریق آن، حقانیت مسیر انقلاب اسلامی و راهی را که ملت ایران انتخاب کرده‌اند، بار دیگر برای جهانیان آشکار ساخت.