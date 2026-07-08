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موکب رسانهای در حرم مطهر رضوی برای میزبانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای همزمان با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر ارتباطات و اطلاعرسانی آستان قدس رضوی با تشریح تمهیدات رسانهای مراسم تشییع رهبر شهید گفت: مرکز نمایشگاهها و همایشهای آستان قدس رضوی با همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی به صورت موکب رسانهای برای میزبانی از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانهای پیشبینی شده است.
خالقی افزود: این مجموعه در پارکینگ شماره یک حرم مطهر رضوی مستقر شده است و امکاناتی از جمله فضای مناسب برای فعالیتهای خبری و رسانهای، اینترنت، میز و صندلی، پذیرایی، اسکان و سایر خدمات مورد نیاز را در اختیار همکاران رسانهای قرار میدهد تا بتوانند با آرامش فعالیت خبری خود را انجام دهند.
پیشبینی حضور ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ خبرنگار در موکب رسانهای
وی گفت: زیرساخت اینترنت برای تمام افرادی که در این محل حضور پیدا میکنند فراهم شده است. پیشبینی ما حضور بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ خبرنگار، عکاس و فعال رسانهای است. البته این فضا حدود ۵۰۰۰ متر مربع وسعت دارد و امکان میزبانی و اسکان حدود ۳۰۰۰ نفر از فعالان رسانهای را نیز دارد، اما زیرساخت ارتباطی و اینترنتی به صورت نرمال برای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر آماده شده است.
مدیر ارتباطات و اطلاعرسانی آستان قدس رضوی ادامه داد: امکان پخش زنده، استفاده از اینترنت، فضای استقرار خبرنگاران با میز و صندلی و سایر امکانات لازم پیشبینی شده تا همکاران رسانهای بتوانند اخبار، تصاویر و گزارشهای خود را به راحتی ارسال کنند.
خالقی درباره تجهیزات مورد نیاز خبرنگاران گفت: اغلب فعالان رسانهای با تجهیزات شخصی خود شامل دوربین، لپتاپ و تلفن همراه فعالیت میکنند. با توجه به ملاحظات امنیتی، تجهیزات فردی از سوی آستان قدس رضوی تأمین نشده است، اما تمام زیرساختهای لازم از جمله میز و صندلی، اینترنت، پذیرایی، تهویه، سیستم صوتی و فضای استراحت فراهم شده تا خبرنگاران بتوانند بدون دغدغه فعالیت حرفهای خود را انجام دهند.
مدیر ارتباطات و اطلاعرسانی آستان قدس رضوی درباره مسیرهای دسترسی خبرنگاران گفت: برای ورود به این مجموعه دو مسیر پیشبینی شده است. مسیر اصلی از داخل پارکینگ شماره یک حرم مطهر رضوی و زیر صحن پیامبر اعظم (ص) است که هم از داخل صحن و هم از پارکینگ امکان دسترسی دارد. این مسیر به خبرنگاران اجازه میدهد تجهیزات خود را بدون ورود به فضای داخلی حرم به محل استقرار منتقل کنند.
خالقی افزود: مسیر دیگری نیز از بابالجواد (ع) پیشبینی شده است. البته با توجه به حجم بالای جمعیت در روز مراسم، احتمال دارد تردد از این مسیر با محدودیتهایی همراه باشد، اما امکان استفاده از آن نیز فراهم شده است.
وی با اشاره به زمان فعالیت این مجموعه گفت: از صبح روز چهارشنبه تا جمعه شب، موکب رسانهای آماده خدمترسانی به خبرنگاران خواهد بود و همکاران رسانهای میتوانند به صورت موقت یا برای اسکان شبانه از این امکانات استفاده کنند.
مدیر ارتباطات و اطلاعرسانی آستان قدس رضوی درباره مدارک مورد نیاز برای ورود گفت: خبرنگارانی که کارت خبرنگاری، کارت رسانهای، کارتهای صادرشده از سوی ستاد تشییع رهبر شهید در تهران یا معرفینامه رسمی از رسانه محل فعالیت خود را همراه داشته باشند، امکان ورود به این مجموعه را خواهند داشت و پس از ورود نیز کارت تردد برای آنان صادر میشود.
فراهمسازی فضای استراحت و اسکان شبانه
خالقی درباره امکانات رفاهی این مجموعه گفت تلاش کردهایم این فضا حالوهوای یک موکب را داشته باشد. حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر مربع از مجموعه با فرش، پتو و متکا تجهیز شده تا خبرنگارانی که نیاز به استراحت یا اسکان شبانه دارند، بتوانند در محیطی امن، با تهویه مناسب و امکانات رفاهی مطلوب استراحت کنند و سپس فعالیت رسانهای خود را ادامه دهند.