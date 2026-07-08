در راستای حمایت از استعدادهای نوظهور، مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان بامعرفی برترین ها در رده‌های نونهال و نوجوان استان در فلاورجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رقابت‌ها، ورزشکاران در دو رشته کامپوند و ریکرو به رقابت پرداختند که در پایان در بخش رشته کامپوند بانوان نوجوان پانته آ زمانی‌پور از باشگاه شاهین‌شهر، تارا امینی از باشگاه نقش جهان و فاطمه زمانی از باشگاه آزادی مقام اول تا سوم را به دست آوردند.

در رده آقایان این رشته نونهال امیرعلی ذوالفقاری از باشگاه نقش جهان، علی زمان از باشگاه آزادی و مهربود فولادگر از باشگاه نقش جهان نیز به ترتیب اول تا سوم شدند

و در رده آقایان نوجوان مبین فولادگر از باشگاه نقش جهان، محمدپارسا صفری از باشگاه پارسیان و شانتیا صالحی از باشگاه نقش جهان سه برتر این رشته شدند.

در رشته ریکرو در رده آقایان نونهال آرش اسماعیل‌زاده از باشگاه آبشار، آرش کریمی هویه از فلاورجان و رادمان خدادادی از باشگاه نجف‌آباد مقام های اول تا سوم را کسب کردند و در رده آقایان نوجوان محمدحسین معظمی از باشگاه آبشار، علی نوروزی از باشگاه نجف‌آباد و آرش افشاری باشگاه پارسیان نفرات اول تا سوم این مسابقه شدند.

در رشته رویکرو رده بانوان نونهال روشنا سلامی از فلاورجان، آیلین جورجی از باشگاه شاهین‌شهر و غزل اسماعیلی از باشگاه نجف‌آباد و در رده بانوان نوجوان آیسا ماهوش از باشگاه خمینی‌شهر، فاطمه بدیعی از باشگاه آبشار و دنیا سادات موسوی نجفی در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

در پایان از نفرات برتر با اهدا نشان و حکم قهرمانی تجلیل شد.