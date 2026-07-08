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جاده دسترسی هراز که مقرر شده بود مردادماه بهره برداری شود با اختصاص اعتبار ویژه و پیگیری های مستمر بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به بازگشایی جاده دسترسی سد هراز که یکی ازطرحهای مهم استان، گفت: این مسیر که به دلایل مختلف برای مدتی مسدود شده بود، با پیگیریهای استاندار مازندران، همکاری نماینده شهرستان و تلاش مجموعه مدیران اجرایی استان، پیش از آغاز مردادماه بازگشایی شد.
تولایی افزود: با تأکید استاندار مازندران و پیگیریهای صورتگرفته از سوی مسئولان استانی و شهرستانی، اعتبارات مورد نیاز این طرح در شرایط خاص کشور تأمین شد و زمینه برای بهرهبرداری و بازگشایی این جاده فراهم آمد.
معاون اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه خدمات و طرحهای متعددی در سطح استان در حال اجراست، تصریح کرد: برخی از این طرحها باید در سالهای گذشته به بهرهبرداری میرسید اما به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شد و با جدیت در تلاش هستیم تا عقبماندگیها و کاستیهای توسعهای مازندران در کوتاهترین زمان ممکن جبران شود.
تولایی یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت ارشد استان را کاهش مشکلات ترافیکی محور هراز عنوان کرد و گفت: استاندار مازندران بهطور ویژه پیگیر رفع گرههای ترافیکی این محور مهم ارتباطی است و اقدامات متعددی در این زمینه در دست اجرا قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریتی استان بر این است که تمامی طرحهای نیمهتمام، راکد یاطرحهایی که روند اجرای آنها با کندی همراه بوده است، با تأمین منابع و هماهنگی دستگاههای اجرایی، هرچه سریعتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد.