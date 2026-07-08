دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان با توصیف مراسم باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید به‌عنوان رویدادی تاریخی و کم‌نظیر، تأکید کرد: حضور میلیونی مردم، تحقق وعده رهبر شهید درباره مبعوث شدن ملت بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لاله افتخاری، دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان با اشاره به شکوه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید افزود: این مراسم از ابتدا تا انتها سرشار از عظمت بود و هر صحنه آن پیام خاص خود را داشت.

به گفته وی حضور مردم، احساس غرور و در عین حال بغضی عمیق را در دل‌ها ایجاد می‌کرد؛ زیرا همگان عظمت رهبر شهید، نظام اسلامی و مسیری را که برگرفته از مکتب اسلام، عاشورا و حضرت زینب (س) است، با تمام وجود لمس می‌کردند.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: این حضور، پاسخی به ندای فطرت بود. مردم از همه اقشار، با عشق و ایمان آمده بودند؛ صحنه‌هایی که در آن افراد دارای معلولیت جسمی، سالمندان، جوانان و خانواده‌ها با وجود گرمای شدید ساعت‌ها در مسیر حضور داشتند، نشان‌دهنده عمق این دلدادگی بود.

افتخاری با اشاره به یکی از تأثیرگذارترین تصاویر این مراسم گفت: یکی از زیباترین صحنه‌هایی که دیدم، حضور مادری بود که نوزادی بسیار کوچک را در آغوش داشت. از او پرسیدم فرزندتان چند روزه است؟ پاسخ داد: شش روزه. همان لحظه به یاد سخن رهبر شهید افتادم که فرمودند: اگر اتفاقی بیفتد، مردم مبعوث خواهند شد و کار را تمام خواهند کرد.

وی ادامه داد: دیروز ما مبعوث‌شدگان شش‌روزه را هم دیدیم؛ پیر و جوان، کودک و نوجوان، علی‌اکبرها، علی‌اصغرها، حبیب‌بن‌مظاهرها، حتی کسانی که هنوز متولد نشده بودند، همه آمده بودند تا نشان دهند خون‌خواه رهبر شهید هستند.

دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان خاطرنشان کرد: مردم با پرچم‌های سرخ و شعار‌های خود اعلام کردند که راه شهیدان را ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد خون رهبر شهید و دیگر شهدا هدر برود. این حضور، تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بود که امروز ولی‌دم همه شهدا هستند.

وی افزود: مردم با حضور خود نشان دادند همان‌گونه که می‌گویند «ما اهل کوفه نیستیم علی زمان را تنها بگذاریم»، بر این عهد پایبند هستند و برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

افتخاری با اشاره به پیام این حضور تاریخی اظهار داشت: رهبر شهید، پیش از شهادت خود وعده داده بودند که اگر حادثه‌ای رخ دهد، ملت مبعوث خواهد شد. امروز این وعده را به چشم دیدیم. ایشان ملت را گام‌به‌گام تربیت کردند و امروز می‌بینیم که در حقیقت در دل مردم تکثیر شده‌اند.

وی گفت: رهبر شهید همچون آینه‌ای بود که آیات قرآن را در رفتار خود به نمایش می‌گذاشت؛ از صلابت در برابر دشمنان، مهربانی با مردم، عدالت، ایثار، صبر، استقامت و مردم‌داری گرفته تا توجه ویژه به سرمایه عظیم ملت. امروز این ویژگی‌ها در میان مردم متجلی شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: رهبر شهید مانند شیشه عطری بودند که وقتی شکست، عطر آن همه‌جا را فرا گرفت. خون پاک ایشان جامعه را معطر کرد و این مسیر تا تحقق آرمان نهایی و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به آیه پنجم سوره اسراء گفت: رهبر شهید نگاه ویژه‌ای به مفهوم بعثت مردم داشتند. امروز نیز این بعثت را در عرصه‌های مختلف می‌بینیم؛ هرکس با قلم، شعر، مداحی، روایتگری، خدمت‌رسانی، سکوت آگاهانه یا حضور در میدان، سهم خود را در این حرکت بزرگ ایفا می‌کند.

افتخاری در پایان تأکید کرد: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، صرفاً یک آیین سوگواری نبود، بلکه نمایش وحدت، ایمان، بعثت ملت و استمرار راه انقلاب اسلامی بود؛ راهی که به برکت خون شهدا و حضور مردم، با قدرت ادامه خواهد یافت.