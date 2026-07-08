مؤسسه خیریه ساحت تهران همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و در قالب پویش «طرح ۷۲ تن» به نیت شهدای دشت کربلا، با اهدای ۱۰۰ میلیون تومان به ستاد مردمی دیه استان یزد، زمینه آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ مؤسسه خیریه ساحت، مستقر در تهران، در ادامه فعالیت‌های خیرخواهانه خود و همزمان با ماه محرم، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را در قالب پویش «طرح ۷۲ تن» به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داد تا با این اقدام، زمینه بازگشت دو زندانی نیازمند به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شود.

مدیر اجرایی مؤسسه خیریه ساحت، با اشاره به فلسفه اجرای این پویش اظهار کرد: «طرح ۷۲ تن» به نیت شهدای دشت کربلا و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و دستگیری از نیازمندان در ایام محرم طراحی شده است و خوشحالیم که امسال بخشی از این نذر حسینی به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص یافت. تمامی فعالیت‌های مؤسسه خیریه ساحت را نذر ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) کرده‌ایم و امیدواریم این اقدامات خیرخواهانه، گامی هرچند کوچک در مسیر خدمت به مردم و زمینه‌ساز تعجیل در فرج آن حضرت باشد.

شایان سعیدی افزود: مؤسسه خیریه ساحت از زمان تأسیس خود در سال ۱۴۰۳، خدمات گسترده‌ای در حوزه حمایت از بیماران، تأمین هزینه‌های درمانی، کمک‌های معیشتی و رسیدگی به خانواده‌های نیازمند ارائه کرده است و امروز نیز با همکاری ستاد مردمی دیه استان یزد، گامی دیگر در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگرداندن امید به خانواده‌های زندانیان برداشته است.

🔹مدیر اجرایی مؤسسه خیریه ساحت تصریح کرد: باور داریم که مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، تنها کمک به یک فرد نیست، بلکه احیای آرامش و امید در یک خانواده است و امیدواریم این اقدام، زمینه‌ساز مشارکت هرچه بیشتر خیران در چنین پویش‌های انسان‌دوستانه باشد.