به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست منطقه اصفهان هوای کلان‌شهر اصفهان صبح امروز با میانگین ۱۷۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص کیفی هوای این کلان‌شهر در ایستگاه های خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۵، بزرگراه خرازی ۱۶۷، دانشگاه صنعتی ۱۶۲، رودکی ۱۶۱، زینبیه ۹۲، رهنان و فرشادی ۱۵۲، سپاهان شهر ۱۵۸، فیض ۱۵۳، کاوه ۱۶۴، کردآباد ۱۶۸، میرزا طاهر ۱۵۶ و ولدان ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۲۱۹ وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و در زینبیه با ۳۱۱ AQI خطرناک را نشان می‌دهد؛ در ایستگاه زینبیه آلاینده pm۱۰ یا ریزگرد افزایش یافته است، همچنین کیفیت هوا در ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عدد ۱۴۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و پارک زمزم با ۸۹ AQI قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاه خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

هواشناسی استان اعلام کرد: شرایط غبارآلودی هوا تا شنبه ۲۰ تیر در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت، روز گذشته هواشناسی اصفهان در خصوص شدید شرایط و کاهش کیفیت هوا طی امروز و فردا هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی، عیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.