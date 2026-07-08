مردم شهرستان خوی با حضور پرشور در اجتماع شبانه، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، بر وحدت، ولایت‌مداری و استمرار راه انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی شب گذشته با حضور پرشور در اجتماع شبانه، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، بر وحدت، ولایت‌مداری و استمرار راه انقلاب اسلامی تأکید کردند.

اجتماع شبانه مردم ولایت‌مدار شهرستان خوی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در یکی از محله‌های این شهر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار‌های انقلابی، نوای یا حیدر نو گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع با تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، پچ پشتیبانی خود را از ارزش‌های نظام اسلامی ایران اعلام کرده و بر تداوم حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و کشور تأکید کردند.