باستان‌شناسان مصری، یک شهر مسکونی تقریبا سالم از دوره بیزانس در واحه الداخله، واقع در صحرای غربی مصر کشف کردند؛ کشفی که اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه زندگی، ساختار شهری و مناسبات اقتصادی ساکنان این منطقه در قرن چهارم میلادی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ شهری باستانی در محوطه «عین السبیل» در استان «الوادی الجدید» و توسط هیات باستان‌شناسی وابسته به شورای‌عالی آثار باستانی مصر کشف شده است. نتایج کاوش‌ها از وجود یک مجموعه شهری برنامه‌ریزی‌شده شامل خیابان‌های منظم، میدان‌های عمومی، خانه‌های مسکونی، سازه‌های دفاعی و یک کلیسای بزرگ از نوع باسیلیکا حکایت دارد.

بنا بر این گزارش در مرتفع‌ترین بخش شهر ، بقایای یک کلیسای باسیلیکا متعلق به اواسط قرن چهارم میلادی و همچنین دو برج دیده‌بانی برای حفاظت از ورودی‌های شهر شناسایی شده است. علاوه بر این، ساختمان‌های خشتی با سقف‌های طاقی، فضا‌های خدماتی، تنور‌های پخت نان، آشپزخانه‌ها و ابزار‌های سنگی آسیاب غلات نیز از زیر خاک بیرون آمده‌اند که تصویری روشن از زندگی روزمره ساکنان این شهر ارائه می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این پروژه، کشف نزدیک به ۲۰۰ قطعه سفال‌نوشته (اُستراکا) به زبان‌های یونانی و قبطی است که حاوی اطلاعاتی درباره معاملات تجاری، خرید و فروش، مکاتبات شخصی و امور اداری شهر هستند. پژوهشگران معتقدند این اسناد می‌توانند در بازسازی تاریخ اقتصادی و اجتماعی منطقه نقش مهمی ایفا کنند.

کاوشگران همچنین سکه‌های طلا و برنز، چراغ‌های سفالی، ظروف نگهداری مواد غذایی و روغن، ابزار‌های روزمره و نشانه‌های متعدد مسیحی را کشف کرده‌اند که نشان‌دهنده رونق این سکونتگاه در دوره بیزانس و اهمیت مذهبی آن است. یکی از ساختمان‌های کشف‌شده نیز احتمالا به یک شماس مسیحی (خدمتگزار کلیسا) به نام «تیسوس» تعلق داشته و پیش از ساخت کلیسای اصلی، به‌عنوان محل عبادت مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

مقام‌های وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر اعلام کرده‌اند این کشف، همراه با شناسایی ۱۸ آرامگاه یونانی ـ رومی در محوطه «مارینا العلمین»، بخشی از برنامه‌های مستمر این کشور برای توسعه پژوهش‌های باستان‌شناسی و تقویت گردشگری فرهنگی است.

همچنین واحه الداخله در فهرست موقت ثبت میراث‌جهانی یونسکو قرار دارد و این کشف می‌تواند اهمیت جهانی این محوطه را بیش از پیش افزایش دهد.