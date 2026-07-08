رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در کشور کمبود کالا وجود ندارد و برای تحقق رونق تولید، حمایت از بیش از ۶۰۰ هزار تولیدکننده کوچک و توسعه صادرات آنان در دستور کار اتاق اصناف قرار گرفته است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تأکید‌های مکرر رهبر شهید بر حمایت از تولید و کسب‌وکار‌ها گفت: اگر هر دستگاه و هر فرد به اندازه مسئولیت خود از تولید حمایت کند، ایران ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی دارد. امروز تولید، اندیشه و توان متخصصان ایرانی می‌تواند کشور را به پیشرفت برساند و در کنار آن، توسعه صادرات نیز مکمل رونق تولید خواهد بود.

وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران در تعامل با سازمان توسعه تجارت، زمینه استفاده تولیدکنندگان از ظرفیت‌های صادراتی را فراهم کرده و این موضوع به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شده است تا هر تولیدکننده‌ای که کالای صادراتی دارد بتواند از این امکانات بهره‌مند شود.

نوده فراهانی همچنین درباره وضعیت بازار گفت: مردم باید بدانند که «گرانی» با «گران‌فروشی» تفاوت دارد. گرانی الزاماً ناشی از عملکرد واحد‌های صنفی نیست، زیرا فروشندگان کالا را با قیمت بالا خریداری می‌کنند و ناچارند با همان شرایط عرضه کنند. عوامل مؤثر بر قیمت‌ها بیشتر به حوزه تولید، تأمین مواد اولیه، نرخ ارز و واردات مربوط می‌شود، هرچند در نهایت این موضوع از نگاه مردم متوجه اصناف می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه در کشور هیچ کمبودی از نظر تأمین کالا وجود ندارد، گفت: حتی در دوره جنگ ۱۲ روزه نیز بازار با کمبود کالا مواجه نشد و شبکه توزیع به فعالیت خود ادامه داد. امیدواریم با تداوم آرامش، شرایط اقتصادی نیز بهبود یافته و مطالبات مردم بهتر محقق شود.

نوده‌فراهانی درباره برنامه‌های اتاق اصناف برای حمایت از تولید افزود: در کشور بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک فعالیت می‌کنند که نقش مهمی در تأمین قطعات، ایجاد اشتغال و گردش چرخ صنعت دارند. این واحد‌ها با سرمایه اندک و تعداد محدودی نیروی کار، سهم قابل توجهی در تولید ملی ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده‌ایم تولیدکنندگان کوچک نیز همانند واحد‌های صنعتی بزرگ از حمایت‌های لازم برخوردار شوند و خوشبختانه امسال اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تولیدکنندگان کوچک امروز از توانمندی بالایی برخوردارند و تولیدات آنها نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات این واحد‌ها و افزایش قدرت رقابت آنها در بازار‌های خارجی می‌تواند علاوه بر رونق تولید، منافع آن را به مردم نیز برساند.