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در مراسم سوگواری شهادت آیتالله سید علی خامنهای سخنرانان بر تداوم راه، اندیشه و ارزشهای آن رهبر فقید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعی از مسلمانان و پیروان شیخ ابراهیم زکزاکی در شهر باوچی نیجریه، مراسم ختم و سوگواری شهادت آیتالله سید امام علی خامنهای را در حسینیه آل محمد (ص) واقع در منطقه مسکونی تفافا بالوا در شهر باوچی برگزار کردند.
در این مراسم، شیخ احمد یوسف یاشی، نماینده پیروان جنبش اسلامی نیجریه در باوچی و مناطق اطراف، سخنرانی پایانی مجلس سوگواری را ایراد کرد.
وی در آغاز سخنان خود، ضمن عرض تسلیت به مسلمانان جهان، فقدان آیتالله شهید سید علی خامنهای را آزمایشی بزرگ برای امت اسلامی دانست و از ایشان به عنوان شخصیتی شجاع، فداکار و مدافع مستضعفان جهان یاد کرد.
شیخ یاشی با اشارهای کوتاه به زندگی و مبارزات آیتالله خامنهای، به رابطه فکری و معنوی ایشان با امام روحالله خمینی (قدس سره) پرداخت و گفت که امام خمینی (ره) جایگاه ویژهای برای شخصیت و تواناییهای آیتالله خامنهای قائل بود.
وی با نقل خاطرهای از امام خمینی (ره) گفت: زمانی برخی مسائل برای دریافت نظر و راهنمایی نزد امام مطرح میشد، ایشان فرموده بودند: «اگر در میان شما افرادی مانند سید خامنهای وجود داشته باشند، دیگر مشکلی ندارید که برای حل آن به نزد من بیایید.»
این عالم نیجریهای همچنین با اشاره به تلاش برخی جریانها برای ایجاد اختلاف و فتنه در میان مسلمانان، تأکید کرد که نباید با نام دین، مردم را فریب داد و میان آنان دشمنی ایجاد کرد. وی افزود که حتی برخی علمای عربستان سعودی نیز در مراسمهای تسلیت مربوط به این حادثه حضور یافتهاند و تصاویر آن منتشر شده است.
شیخ یاشی در ادامه، از عدم حضور نمایندگان رسمی دولت نیجریه در مراسمهای تسلیت ابراز تأسف کرد و گفت: با توجه به اینکه نیجریه دارای بزرگترین جمعیت مسلمان در قاره آفریقا است، نبود حتی یک نماینده از مسئولان دولتی در این مراسم، امری تأسفبار است.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که زندگی آیتالله سید علی خامنهای سرشار از درسها و آموزههایی است که جامعه اسلامی باید از آنها بهره بگیرد.
پیش از سخنرانی اصلی، مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط علامه صغیر گوالاگا آغاز شد. پس از آن، دانشآموزان مدارس فودیه سرودهایی به زبان انگلیسی در رثای شهادت امام خامنهای اجرا کردند و گروههای مختلف نیز برنامههای ویژهای ارائه دادند.
در پایان مراسم، شیخ احمد یوسف یاشی با اقامه دعای ویژه، ثواب این مجلس را به روح آیتالله شهید سید علی خامنهای به برکت اهلبیت (علیهمالسلام) هدیه کرد.