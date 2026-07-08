در حالی که جودوی بانوان ایران در آستانه حضور در رقابت‌های مهم آسیایی و جهانی قرار دارد، استان فارس با میزبانی موفق از اردوی تیم ملی، به قطب تمرینی این رشته تبدیل شده است. در این میان، «السانا برومندی»، جودوکار ۱۵ ساله و آینده‌دار وزن ۶۳- کیلوگرم، با تکیه بر زیرساخت‌های فراهم شده و تمرینات فشرده، مسیر حرفه‌ای خود را برای کسب افتخارات بین‌المللی هموار می‌کند.

شیراز، کانون اصلی اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودو بانوان؛ السانا برومندی: نگاه من به سکوهای جهانی و المپیک است

شیراز، کانون اصلی اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودو بانوان؛ السانا برومندی: نگاه من به سکوهای جهانی و المپیک است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در حالی که جودوی بانوان ایران در آستانه حضور در رقابت‌های مهم آسیایی و جهانی قرار دارد، استان فارس با میزبانی موفق از اردوی تیم ملی، به قطب تمرینی این رشته تبدیل شده است.

میزبانی شیراز از اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودو بانوان، تحولی در روند آمادگی ورزشکاران ایجاد کرده است.

مریم احمدی، مربی جودو، با اشاره به تأثیر این اردو بر سطح فنی ورزشکاران گفت: «حضور در این اردو با نظارت سرمربیان ملی، استانداردهای تمرینی را ارتقا داده است. حمایت‌های وحید زارع‌نژاد، رئیس هیئت جودو استان فارس و محمد جناب‌زاده، رئیس هیئت جودو شیراز، بستر مناسبی را برای این میزبانی فراهم کرد؛ به طوری که رضایت کادر فنی تیم ملی، نشان‌دهنده آمادگی زیرساخت‌های استان برای اعزام‌های آتی به مسابقات ناگویا است.»

در این میان، «السانا برومندی»، جودوکار ۱۵ ساله و آینده‌دار وزن ۶۳- کیلوگرم، با تکیه بر زیرساخت‌های فراهم شده و تمرینات فشرده، مسیر حرفه‌ای خود را برای کسب افتخارات بین‌المللی هموار می‌کند.

السانا برومندی، پدیده جوان جودوی ایران، درباره روند صعودی خود در این رشته ورزشی اظهار داشت: «مسیر من از ۸ سالگی آغاز شد و با کسب مقام‌های نونهالان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و رسیدن به سکوی دوم بزرگسالان در سال ۱۴۰۴، به نقطه کنونی رسیدم. اکنون تمام توان خود را بر مسابقات اردن و ناگویا متمرکز کرده‌ام و هدفم فراتر از مدال‌های معمول، کسب امتیازات لازم برای حضور در عرصه‌های جهانی و المپیک است.»

برومندی با تأکید بر اینکه جودو یک نبرد ذهنی است، افزود: «برای حفظ آمادگی، مشارکت در اردوهای فنی پس از مسابقات را در برنامه دارم. پیام من به نسل جوان این است که با وجود ظرفیت ها و حمایت‌ها، شرط موفقیت، جدی گرفتن تمرین، تاب‌آوری و تسلیم نشدن در برابر چالش‌هاست.»

مریم احمدی، مربی جودو ابراز امیدواری کرد با کسب نشان طلای مسابقات اردن، پاسخگوی اعتماد و زحمات تمامی حامیانش باشد.