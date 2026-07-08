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معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد از صرفه جویی حدود ۳۵۰ هزار مترمکعب آب با شناسایی، انسداد و پلمب ۶ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در شهرستان مهریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد منصوری با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی برای صیانت از منابع آب زیرزمینی استان گفت: در راستای مقابله با برداشتهای غیرمجاز، گروههای حفاظت و بهرهبرداری اداره منابع آب شهرستان مهریز موفق به شناسایی و پلمب ۶ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در شهرستان مهریز شدند.
وی افزود: مجموع دبی این چاهها حدود ۱۵ لیتر بر ثانیه بود که با انسداد آنها، از برداشت غیرمجاز نزدیک به ۳۵۰ هزار مترمکعب آب در سال جلوگیری شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای یزد با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی تصریح کرد: این اقدام با هماهنگی و حمایت دادستان محترم شهرستان مهریز انجام شد و نقش مؤثری در جلوگیری از ادامه بهرهبرداری غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی و صیانت از حقوق عمومی داشته است.
منصوری تأکید کرد: برخورد با چاههای غیرمجاز و جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی، از مهمترین برنامههای شرکت آب منطقهای یزد در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی است و این اقدامات با جدیت و همکاری دستگاههای ذیربط ادامه خواهد داشت.