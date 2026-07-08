به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در پیام تسلیت استاندار هرمزگان آمده است: این عالم ربانی، عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف نورانی اسلام، تبیین آموزه‌های اخلاقی، تحکیم وحدت و اخوت اسلامی، هدایت نسل جوان و خدمت صادقانه به مردم سپری کرد.

وی با سلوک اخلاقی، اعتدال و مردمداری، به عنوان شخصیتی محترم بین همه اقشار، جایگاهی ماندگار در حافظه دینی، اجتماعی و فرهنگی هرمزگان بر جای گذاشت.

بی‌تردید، فقدان این عالم فرزانه، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه اهل سنت، مردم جزیره قشم و استان است؛ اما میراث ارزشمند ایشان در عرصه وحدت، همدلی، اخلاق، اعتدال و خدمت به مردم، چراغ راه آیندگان است.