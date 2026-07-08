پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت یاد و مقام رهبر ضد استکبار و پیشوای دینی جهان اسلام، امام آیتالله سید علی خامنهای، مراسم دعا و نیایش در شهر داکا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم پس از نماز عصر، در محل چهارراه شهید عثمان هادی، شاهباغ داکا با حضور علما، طلاب، شخصیتهای دینی، فرهنگی و جمعی از مردم مؤمن بنگلادش برگزار شد.
در این آیین، شرکتکنندگان ضمن قرائت قرآن، اقامه نماز جنازه غیابی و دعا و مناجات، یاد و نام رهبر معظم انقلاب اسلامی را گرامی داشته و بر استمرار راه مقاومت، وحدت امت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی تأکید خواهند کرد.