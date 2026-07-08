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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم از پایداری کامل شبکه ارتباطی در مسیر برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: پایشهای میدانی نشان داد خدمات ارتباطی در سراسر مسیر با کیفیت مطلوب و بدون اختلال مؤثر به زائران و شرکتکنندگان ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص)، از حرم مطهر حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران، پایش میدانی شبکه ارتباطی بهصورت مستمر و نقطهبهنقطه انجام شد که نتایج آن از پایداری کامل ارتباطات و ارائه خدمات مطلوب در سراسر مسیر مراسم حکایت داشت.
محمد باقریزاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم، با اشاره به نتایج این پایشها اظهار کرد: ارزیابیهای انجامشده نشان داد شبکه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در نسلهای دوم، سوم و چهارم، بدون اختلال و با کیفیت مطلوب در حال خدمترسانی بوده است.
وی افزود: در این پایش، شاخصهایی همچون کیفیت تماس صوتی، سرعت دانلود و آپلود، نرخ موفقیت برقراری ارتباط و پایداری سرویسهای ارتباطی در نقاط مختلف مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن بیانگر عملکرد مناسب شبکه در تمامی ایستگاههای اندازهگیری بود.
باقریزاد با بیان اینکه پیش از برگزاری مراسم، تمامی مصوبات شورای راهبری ارتباطات استان با همکاری اپراتورهای ارتباطی اجرا شد، گفت: افزایش ظرفیت شبکه، آمادهباش کامل تیمهای فنی، پایش برخط وضعیت سایتها و استقرار نیروهای عملیاتی در نقاط حساس، زمینه ارائه خدمات پایدار به زائران و شرکتکنندگان را فراهم کرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اپراتورهای ارتباطی تصریح کرد: همافزایی ایجادشده میان مجموعههای مسئول نقش مؤثری در حفظ کیفیت خدمات ارتباطی داشت و در طول مراسم هیچگونه اختلال مؤثر یا افت محسوس کیفیت شبکه گزارش نشد.
وی خاطرنشان کرد: نتایج پایشهای میدانی نشان داد زیرساختهای ارتباطی استان قم توانست پاسخگوی حجم بالای ترافیک ارتباطی این رویداد باشد و خدمات ارتباطی مورد نیاز زائران و شرکتکنندگان با کیفیت مناسب ارائه شود.