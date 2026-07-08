به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این بقعه با پیشینه‌ای ۷۰۰ ساله با معماری هشت‌ضلعی، گنبد مخروطی، صندوق چوبی منبت‌کاری‌شده و کتیبه‌های نفیس از ویژگی‌های برجسته آن است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بر اساس منابع تاریخی و نسب‌شناسی، این بقعه به محمد دیباج، فرزند امام جعفر صادق(ع)، منسوب است و کارشناسان تأکید می‌کنند که بر اساس شجره‌نامه‌های معتبر، خاندان مادری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای نیز به این امامزاده منتسب است.

این آستان در ۵۴ کیلومتری شمال‌غرب دامغان از محور تهران–مشهد قرار دارد که زائران می‌تواننداز این بقعه تاریخی زیارت کنند.