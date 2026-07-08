رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: وقتی خودروسازان داخلی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند لازم است مسیر واردات را روز به روز تسهیل کنیم تا مشکل مردم در تامین خودرو حل شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا علیزاده با بیان اینکه خودروسازان باید مشتری مداری را محور فعالیت‌های خود قرار دهند گفت: وضعیت بازار خودرو از جمله موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر با چالش مواجه شده است و گویا تا زمانی که مسیر را برای مصرف کننده تسهیل نکنیم، این مشکل حل نخواهد شد.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس در این راستا مصوباتی داشت کمااینکه در قانون مسیر واردات خودرو‌های نو و کارکرده را تسهیل کردیم و دولت نیز این برنامه را عملیاتی کرد.

وی اضافه کرد: البته نحوه اجرای این مصوبه ایراداتی دارد که باید رفع شوند، زیرا هرچه در جهت تسهیل ورود خودرو‌های اقتصادی اقدام شود می‌تواند وضعیت خودرو را در بازار تعدیل کند و رضایتمندی مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.

علیزاده گفت: ما در کنار واردات خودرو، وضعیت خودروسازان داخلی را نیز نادیده نمی‌گیریم چرا که خودروسازی‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری چند دهه کشور هستند و این بنگاه‌های بزرگ تولید خودرو با پول مردم شکل گرفتند و سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند بنابراین نباید آسیب ببینند، اما نمی‌توانیم از حق مصرف کنندگان هم چشم پوشی کنیم.

وی افزود: بی تردید رضایتمندی مردم شرط اول در حوزه تامین خودرو است بنابراین به خودروسازان داخلی توصیه می‌کنیم مشتری مداری را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند و به جای اینکه تعداد بالایی خودرو پیش فروش کنند به اندازه ظرفیت تولیدی که دارند به این امر مبادرت ورزند تا در جامعه نارضایتی ایجاد نکنند. هیچ گاه مردم نمی‌گویند که چرا خودروسازان ۱۰۰ هزار خودرو کمتر تولید کردند، اما وقتی بعد از پیش فروش تولیداتشان، به موقع خودرو‌ها را تحویل ندهند و بدعهدی کنند هر چقدر هم عملکرد مطلوبی داشته باشند، اما این نارضایتی که ایجاد کرده‌اند از ذهن مردم پاک نخواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما باید از خودروسازان داخلی حمایت کنیم، اما چون نمی‌توانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند لازم است مسیر واردات را روز به روز تسهیل کنیم تا مشکل مردم در تامین خودرو حل شود.





