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حرکت کاروان‌ها به مشهد مقدس برای وداع با رهبر شهید

زائران عزادار و دلداده از سراسر کشور برای آخرین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید، عازم مشهد مقدس شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۰۹:۴۳
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، کاروان زائران ، مشهد مقدس
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