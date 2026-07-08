به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ لحظات آخرِ آخرین دیدار است؛ هر جا که پیکر مطهر رهبر شهید می‌رود، ناخودآگاه پای دل هم همراه او می‌رود و فرقی نمی‌کند که تهران باشد، قم، مشهد، یا کربلا و نجف؛ دل‌ها شتابان پی او می‌روند؛ به گفته کوخایی، مدیر پایانه مرزی مهران در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ هزار نفر از سراسر ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب عازم کربلا و نجف شده‌اند.