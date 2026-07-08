به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیانیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در خصوص برگزاری جمعه‌های خونخواهی و انتقام همزمان با اقامه نماز‌های جمعه سراسر کشور منتشر شد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جمعه‌های خونخواهی و انتقام همزمان با اقامه نماز‌های جمعه ملت همیشه در صحنه و تاریخ‌ساز ایران!

سلام و درود بی‌کران خداوند، بر روان پاک امام راحل عظیم‌الشأن، خمینی کبیر (ره) و بر رهبر مظلوم و مقتدر، خامنه‌ای شهید و خلف صالح او که هدایتگر امت به سوی آینده روشن است و سلام بر همه شهیدان انقلاب و سه دفاع مقدس و بر شهدای راه قدس و مقاومت.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، به نمایندگی از ائمه جمعه کشور، مراتب سپاس و امتنان خویش را از شما ملت بزرگ ایران اعلام می‌نماید، که در ادامه اعجاز بعثت خود در تجمعات چهارماه اخیر، با حضور حماسی، بی‌نظیر و شگفتی‌ساز در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید، بار دیگر صحنه‌ای بی‌بدیل از غیرت دینی و جلوه‌ای روشن از بصیرت انقلابی را رقم زدید.

همچنین ازمردم مهمان‌نواز و اربعینی عراق و حشدالشعبی قهرمان و تمامی ملت‌های آزاده، گروه‌های مقاومت و آزادیخواهان جهان که با همراهی خود در این مسیر نورانی، حماسه‌ای ماندگار خلق کردند، صمیمانه قدردانی می‌نماییم. بدون تردید، این انسجام و اقتدار، نماد روشنی از اتحاد امت اسلام در برابر جبهه باطل و استکبار جهانی است.

اکنون و در امتداد خطبه‌ها و خطابه‌های انتقام‌جویانه ائمه‌جمعه کشور، با تمام وجود اعلام می‌کنیم؛ آتش فروزان خشم مقدس مردم ایران انقلابی، در خونخواهی سیدالشهدای انقلاب اسلامی، با تشییع و تدفین آن یگانه دوران، خاموش نخواهد شد و شعله‌ورتر از پیش در جوشش و خروش خواهد ماند.

به همین مناسبت، جمعه ۱۹ تیر، مصادف با سالگرد شهادت حماسه‌ساز تبیین و موعظه و دعا، سیدالساجدین، علی‌بن‌الحسین (علیه‌السلام)، آیین عزاداری آن امام همام و بزرگداشت و خونخواهی رهبر شهیدمان، در نماز‌های جمعه سراسر کشور برپا خواهد شد و از آن پس، در کنار تجمعات پرشور شبانه، نماز‌های جمعه ایران انقلابی، نماز‌های جمعه خونخواهی و انتقام خواهد بود، تا قصاص لازم‌الاجرای مسبّبان و مباشران جنایت بزرگ ترور رهبر شهیدمان و نیز همه شهدای جبهه مقاومت، به‌ویژه کودکان مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، تحقق یابد.

پرچم‌های یالثارات الحسین و یالثارات‌الخامنه‌ای، با نماد مشت گره‌کرده مقتدای شهید امت، درکنار منابر و سخنگاه‌های نمازجمعه، تاهنگام تحقق قصاص دشمنان روسیاه بشریت، در اهتزاز خواهد ماند و این میثاقی است که تا حصول نتیجه قطعی، بردوش همه ما و برعهده امت اسلام، سنگینی خواهدکرد.

همه باید بدانیم که قصاص جنایتکاران تبهکار و انتقام از جبهه باطل، کامل‌کننده یکدیگر در مواجهه با نظام کفر و ستم و تروریسم سازمان‌یافته صهیونی هستند.

قصاص خون شهید والامقام امت و شهدای عزیزمان، یک عمل احساسی نیست، این حکم قطعی الهی و سازوکار مشروع برقراری عدالت است و اقدامی حساب‌شده برای صیانت از حرمت جان‌های مؤمنان. همان حقی که در قرآن کریم، مایه حیات امت معرفی شده است:

«وَلَکُمْ فِی‌الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی‌الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»

از این رو، تأکید رهبر حکیم و مقتدر انقلاب، حضرت آیت‌الله آقای حاج سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) بر این نکته که: «آنچه مسلم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانه‌شان رساند»، عین عدالت و اجرای صریح شرع مبین است.

البته، انتقام از جبهه باطل، یک راهبرد کلان، برای طرد و دفع سازمان‌یافته نظام سلطه و تهدیدکننده موجودیت امت اسلامی است؛ همان امر جامعی که امام شهید از آن به اخراج آمریکا از منطقه و آزادی قدس شریف و محو رژیم صهیونی تعبیر می‌فرمودند و باید با اتحاد مقدس گروه‌های مقاومت، خصوصاً جوانان سلحشور امت اسلامی، هر چه زودتر جامه تحقق بپوشد.

لکن، اجرای قصاص جنایتکاران اصلی – خصوصاً ترامپ جنایتکار و نتانیاهوی کودک‌کش – جزء ثابت عدالت الهی و مصداق بارز مواجهه حق با باطل است. این قصاص حیات‌بخش و بازدارنده، بخشی از سازوکار دفع تهدید ساختاری علیه جبهه حق محسوب می‌شود و بر هر فرد یا گروهی که توان دارد، واجب است برای ادای هر چه سریع‌تر این تکلیف انسانی و الهی، به جهاد برخیزد و لحظه‌ای درنگ را جایز نداند. باید خواب آشفته این انسان نما‌های حیوان‌صفت را به کابوس همیشگی‌شان تبدیل کرد.

سنگرنشینان بصیر نماز‌های جمعه ایران اسلامی، این میثاق را با خون شهیدان‌شان تجدید کرده و از خداوند متعال پیروزی نهایی جبهه حق، اجرای قصاص الهی و نابودی قطعی ریشه‌های باطل را مسئلت می‌نمایند و برای تحقق آن، بااحساس مسئولیت تاریخی خود، از هیچ مجاهدتی فروگذار نخواهند کرد.

وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَی أَمْرِهِ

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران اسلامی

۲۳ محرم الحرام ۱۴۴۶ هـ. ق

۱۷ تیرماه ۱۴۰۵