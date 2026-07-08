به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: مشهدالرضا از روز سه‌شنبه (۱۶ تیرماه) آماده خدمت‌رسانی و میزبانی از زائران و عزاداران می‌شود.

مهدی خضری با اشاره به این‌که مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از اهمیت ویژه‌ای برای مردم مشهد مقدس برخوردار است، افزود: انتظار می‌رود این رویداد بزرگ با بهترین کیفیت و در نهایت انسجام و آمادگی برگزار شود.

وی از انجام هماهنگی‌های ملی برای استفاده از ناوگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی، صنایع و کارخانجات خبر داد و افزود: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری در اجرای این طرح شده‌اند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ دستگاه ناوگان کمکی در اختیار مجموعه حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است.

خضری گفت: با توجه به نزدیکی پایانه مسافربری امام رضا (ع) به حرم مطهر رضوی، احتمال خروج این پایانه از دسترس در برخی ساعات وجود دارد؛ از این‌رو برنامه‌ریزی برای ایجاد پایانه جایگزین و محل استقرار ناوگان و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به زائران ضرورت دارد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری خراسان رضوی در ارائه ۲۰ درصد تخفیف نرخ بلیت به زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی و اظهار کرد: این اقدام ارزشمند نشان‌دهنده مهمان‌نوازی مردم و فعالان حوزه حمل‌ونقل این استان است.

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