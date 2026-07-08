برای جابهجایی تشییعکنندگان رهبر شهید
پیشبینی ۶۲۰۰ دستگاه اتوبوس در روزهای اوج سفر در خراسان رضوی
۶۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی تشییعکنندگان رهبر شهید در خراسان رضوی پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: مشهدالرضا از روز سهشنبه (۱۶ تیرماه) آماده خدمترسانی و میزبانی از زائران و عزاداران میشود.
مهدی خضری با اشاره به اینکه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از اهمیت ویژهای برای مردم مشهد مقدس برخوردار است، افزود: انتظار میرود این رویداد بزرگ با بهترین کیفیت و در نهایت انسجام و آمادگی برگزار شود.
وی از انجام هماهنگیهای ملی برای استفاده از ناوگان در اختیار دستگاههای اجرایی، صنایع و کارخانجات خبر داد و افزود: با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر دستگاههای اجرایی موظف به همکاری در اجرای این طرح شدهاند و تاکنون حدود ۱۳۰۰ دستگاه ناوگان کمکی در اختیار مجموعه حملونقل کشور قرار گرفته است.
خضری گفت: با توجه به نزدیکی پایانه مسافربری امام رضا (ع) به حرم مطهر رضوی، احتمال خروج این پایانه از دسترس در برخی ساعات وجود دارد؛ از اینرو برنامهریزی برای ایجاد پایانه جایگزین و محل استقرار ناوگان و خدمترسانی بیوقفه به زائران ضرورت دارد.
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اقدام شرکتهای حملونقل مسافری خراسان رضوی در ارائه ۲۰ درصد تخفیف نرخ بلیت به زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی و اظهار کرد: این اقدام ارزشمند نشاندهنده مهماننوازی مردم و فعالان حوزه حملونقل این استان است.
بهسازی بیش از ۱۲۰ کیلومتر از کریدورهای استان برای موج بازگشت زائران
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی نیز گفت: برای پاسخگویی به نیاز جابهجایی زائران حدود ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز است که بخش عمده آن با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد، در حالیکه استان خراسان رضوی حداکثر توان تأمین حدود ۸۰۰ دستگاه را دارد.
شهامت با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای موج بازگشت زائران افزود: فراخوان بهکارگیری حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس نیز صادر شده که میتواند بخشی از نیاز حملونقل را تأمین کند.
به گفته وی، مجموعاً بیش از ۱۲۰ کیلومتر از کریدورهای استان بهویژه کریدور غرب، بهسازی شده تا شرایط تردد زائران بهبود یابد.