رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از تحویل هزار و ۱۹۷ مدرسه جدید با مشارکت گروه‌های جهادی و مردمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی افزود: از هزار و ۲۸۸ مدرسه مورد نظر، ۱۶ مدرسه نیاز به تخریب، بازسازی یا مقاوم‌سازی دارند. برنامه‌ریزی به این صورت است که مدارس نیازمند مقاوم‌سازی در اولین فرصت آماده شوند و تا مهرماه سال جاری به بهره‌برداری برسند؛ اما مابقی پروژه‌ها که نیاز به تخریب و بازسازی کامل دارند، از لحاظ عملیاتی برای مهرماه سال آینده آماده پذیرش دانش‌آموزان خواهند بود.

وی با اشاره به آمار مدارس تحویل داده شده به آموزش و پرورش افزود: از هزار و ۲۸۸ مدرسه، طبق آخرین آمار، حدود هزار و ۱۹۷ مدرسه وارد چرخه بهره‌برداری شده و آنها را تحویل داده‌ایم. این کار ارزشمند با رویکرد مردمی و حضور فعال گروه‌های جهادی و انجمن اولیا و مربیان محقق شده است.

خان‌محمدی ادامه داد: علاوه بر این، ۲۱۹ فضای کاربری دیگر شامل بخش‌های ورزشی و سالن‌ها وجود دارد که معاونت تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش کار‌های مربوط به آنها را انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص موضوعات اردوگاهی نیز درخواست تخصیص اعتبار کرده‌ایم که امیدواریم به زودی تامین اعتبار شود. سایر امور نوسازی و بهسازی را نیز با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز پیش می‌بریم و امیدواریم در مسیر این بازسازی‌ها با مشکل جدیدی مواجه نشویم.