مسئول موکب «رهروان رهبر شهید» شهرستان عباس‌آباد، از ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زائران و مسافران در مسیر حرم مطهر امام رضا (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسئول موکب «رهروان رهبر شهید» شهرستان عباس‌آباد، از ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زائران و مسافران در مسیر حرم مطهر امام رضا (ع) خبر داد. این موکب فعالیت خود را از اسفندماه سال ۱۴۰۴ و همزمان با شهادت رهبر انقلاب و خانواده معظم ایشان آغاز کرد.

اصغری گفت: این موکب طی بیش از چهار ماه فعالیت مستمر، هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۴ در مسیر اصلی تردد زائران مستقر بوده است.

وی با اشاره به هم‌زمانی این فعالیت با مناسبت‌های مهمی، چون ماه رمضان، دهه کرامت، میلاد امام رضا (ع) و ماه محرم، این بازه زمانی را فرصتی ویژه برای اجرای برنامه‌های معرفتی و مذهبی دانست که با استقبال گسترده مردم و زائران همراه شد.

مسئول موکب رهروان رهبر شهید با تقدیر از همدلی اقشار مختلف جامعه، خیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان، تأکید کرد که استمرار این فعالیت‌ها مدیون نذورات مردمی و مشارکت داوطلبانه خادمان بوده است.

وی این انسجام را نمادی از روحیه ایثار و همدلی در جامعه عباس‌آبادی دانست.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد که این موکب تلاش کرد تا در کنار خدمت به زائران بارگاه رضوی، سهمی در میزبانی شایسته از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع «امام شهید» در مشهد مقدس داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که این فرهنگ خدمت‌رسانی و وحدت، در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) تداوم یابد.