به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «آخرین دیدار» به تهیه‌کنندگی مجتبی میناوند و کارگردانی محمد طه امیری، همراهی با بهزاد پروین‌قدس در روز‌های تشییع شهید آیت‌الله خامنه‌ای را روایت می‌کند.

مجتبی میناوند درباره روند تولید این اثر گفت: فیلم‌برداری مستند «آخرین دیدار» که به زندگی و تجربه زیسته بهزاد پروین‌قدس، عکاس پیشکسوت دفاع مقدس می‌پردازد، پس از ثبت مراحل تولید در تبریز، زنجان و تهران، هم‌اکنون در شهر‌های نجف و کربلای معلی در حال انجام است.

او افزود: این مستند از زندگی و خاطرات پروین‌قدس آغاز می‌شود و با حضور او در آیین‌های تشییع، ابعاد گوناگون تجربه زیسته و مسیر حرفه‌ای این هنرمند را به تصویر می‌کشد.

میناوند گفت: پروین‌قدس که حضور در روز‌های انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، ثبت تصاویر جبهه‌ها، مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و دهه‌ها فعالیت فرهنگی و هنری را در کارنامه دارد، پس از همراهی با مراسم تشییع در ایران، این‌بار در نجف و کربلا با آیین‌های وداع و تشییع در عراق مواجه می‌شود.

وی افزود: گروه تولید این اثر پس از پایان فیلم‌برداری در عراق، برای ضبط بخش‌های پایانی مستند بار دیگر به تبریز بازخواهد گشت. همچنین هم‌زمان با تداوم فیلم‌برداری، مراحل تدوین مستند نیز آغاز شده و در حال انجام است.