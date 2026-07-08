استاندار کرمان از طرح اراضی ملی مسکن جوانی در گنبکی بازدید کرد
استاندار کرمان از طرح آمادهسازی اراضی ملی طرح جوانی جمعیت بازدید و دستور پیگیری و حل مشکل تأمین سوخت ماشینآلات این پروژه را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان
،دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در جریان سفر به شهرستان گنبکی از پروژه اراضی ملی طرح مسکن جوانی جمعیت این شهرستان بازدید کرد.
این پروژه در زمینی به مساحت ۴۷ هکتار در حال اجراست و پس از تکمیل، امکان واگذاری ۸۰۰ قطعه مسکونی را فراهم خواهد کرد. عملیات آمادهسازی زمین آغاز شده و تاکنون حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
در این بازدید، مهمترین چالش پروژه، کمبود سوخت مورد نیاز ماشینآلات عمرانی و حملونقل عنوان شد؛ مشکلی که موجب شده ماشینآلات با حدود ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند. بر اساس اعلام مجریان پروژه، در صورت تأمین شرایط لازم، عملیات آمادهسازی اراضی حدود سه تا ۶ ماه زمان خواهد برد.
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