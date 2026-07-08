به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، استاندار از تأمین اجتماعی استان و بیمارستان سبلان اردبیل بازدید کرد و از عملی شدن وعده‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در بازدید از شعبه ۲ تأمین اجتماعی و بیمارستان سبلان اردبیل با تجلیل از کارکنان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور گفت: این سازمان با پوشش بیش از ۶۴۰ هزار نفر از جمعیت استان، ماهانه ۱۵ هزار میلیارد ریال به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند و افزایش کاور درمانی و تخت بیمارستان سبلان تامین اجتماعی را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: این موضوع از طریق سازمان تأمین اجتماعی کشور دنبال خواهد شد تا دغدغه مراکز درمانی برطرف شود.

استاندار اردبیل افزود: خوشبختانه تأمین تجهیزات پزشکی و دارو و ارایه خدمات درمانی به مردم به صورت مستمر ادامه دارد و با توجه به گستره جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی ، تسریع پاسخگویی به مراجعان ، رسیدگی به مطالبات مردم ، جذب کادر درمان، افزایش تخت ویژه بیمارستان سبلان و ارتقای خدمات بیمه‌ در استان ضروری است.

امامی یگانه با بیان اینکه توسعه خدمات اداری و بهبود فرآیند خدمت‌رسانی در شعب تأمین اجتماعی مرکز و شهرستان‌های استان از برنامه‌های اولویت‌دار این سازمان است، افزود: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیمه‌شدگان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به بازدید از بیمارستان سبلان تأمین اجتماعی، بیان کرد: این بیمارستان از مراکز مهم ارائه خدمات تخصصی و عمومی در استان است و نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای درمانی بیمه‌شدگان و سایر شهروندان ایفا می‌کند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه بر اساس گزارش ارائه شده روزانه حدود ۳۶۰ نفر به بخش اورژانس بیمارستان سبلان مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: این بیمارستان در شبانه‌روز به‌طور متوسط به حدود یک‌ هزار و ۸۰۰ نفر خدمات می‌دهد که بیانگر حجم بالای مراجعات و ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی آن است.

وی تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه ظرفیت‌های درمانی را از اولویت‌های مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان عنوان و بیان کرد: امسال ۱۴۰ کادر درمان از طریق آزمون استخدام جذب خواهد شد و افزایش حداقل ۱۵ تخت ویژه بیمارستان در دستور کار است.

امامی یگانه با اشاره به نشست با اعضای کانون بازنشستگان استان گفت: در این جلسه افزایش سقف تسهیلات بازنشستگان، اجرای احکام افزایش حقوق و سایر مطالبات این قشر مطرح شد که از طریق سازمان تأمین اجتماعی کشور پیگیری خواهد شد.