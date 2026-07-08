دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق، تأکید کرد: تمام عراق با همه اقشارش، سید شهید امام خامنه‌ای را تشییع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق، تأکید کرد: تمام عراق با همه اقشارش، سید شهید امام خامنه‌ای را تشییع خواهد کرد.

شیخ خزعلی گفت: به تمام مسلمانان و آزادگان جهان در این مصیبت بزرگ تسلیت می‌گوییم.

وی اشاره کرد: تمام عراق؛ با مسلمانان، مسیحیان و صابئین، با اعراب و ترکمن‌ها، با سنی‌ها و شیعیانش، پیکر شهید امام خامنه‌ای را تشییع خواهند کرد.

شیخ الخزعلی توضیح داد: شهید امام خامنه‌ای، نشانه حق در زمانه بین حق و باطل بود؛ تا خداوند حق را با کلمات خود آشکار سازد و باطل را نابود کند، هرچند کافران کراهت داشته باشند و ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت.