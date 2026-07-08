به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام سید محمود موسوی افزود: در راستای خدمات شایسته به زوار شرکت کننده در مراسم وداع و بدرقه تاریخی قائد شهید اعظم، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، بیش از ۲۰ موکب از استان خوزستان در کشور عراق مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این مواکب مردمی در شهر‌های نجف و کربلا مستقر شده‌اند، ادامه داد:: اسکان، پخت و توزیع غذای گرم، آب شرب و میوه از جمله خدمات این مواکب به زائران شرکت کننده در مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان همچنین از اعزام و استقرار بیش از ۷۰ موکب مردمی در شهر‌های زیارتی ایران و عراق جهت خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و وداع قائد شهید امت خبر داد.

حجت‌الاسلام سید محمود موسوی با اشاره به پیش‌تازی مردم ولایت‌مدار خوزستان در تجلیل از مقام شامخ شهدای خدمت اظهار داشت: در راستای تکریم و خدمت‌رسانی شایسته به زائران و مجاورانی که در مراسم وداع و بدرقه تاریخی قائد شهید امت شرکت می‌کنند، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته بیش از ۷۰ موکب مردمی از استان خوزستان در شهر‌های تهران، قم، مشهد مقدس، نجف اشرف و کربلای معلی مستقر شده‌اند.

وی با تشریح جغرافیای توزیع این مواکب مردمی افزود: از این تعداد، ۵۰ موکب در مسیر‌ها و محل‌های برگزاری مراسم تشییع در شهر‌های تهران، قم و مشهد مقدس مستقر شده و مأموریت خدمت‌رسانی به زائران آقای شهید ایران را بر عهده داشتند.