به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در این روز ۲۷۳ هزار و ۴۱۵ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۵۱ هزار و ۹۷۲ تن سیمان، ۴۵ هزار تن کلینکر، ۳۲ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۲۴ هزار و ۴۴۳ تن قیر و ۲۰ هزار تن بلوم و بیلت فولادی است.

همچنین در تالار سیمان ۲۱۰ هزار و ۴۱۶ تن سیمان عرضه می‌شود.

در تالار صنعتی ۱۰۱ هزار و ۵۸۹ تن محصول شامل ۹۸ هزار و ۸۷۹ تن محصولات فولادی، ۲ هزار و ۳۱۰ تن روی و ۴۰۰ تن قیر آند آلومینیوم روی میز فروش می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۸۴ هزار و ۳۹۳ تن محصول شامل ۷۲ هزار و ۸۹۹ تن مواد پلیمری، ۶ هزار و ۱۹۸ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار تن قیر، ۲ هزار و ۸۰ تن فرآورده‌های نفتی و ۲۱۶ تن روغن است.

در تالار حراج باز نیز ۵۳ هزار و ۸۳۷ تن محصول شامل ۴۵ هزار و ۱۴۰ تن تختال، ۵ هزار و ۳۷۷ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۱۰۰ تن مس و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن روی تابلو می‌رود.

در تالار فرعی هم ۵ هزار و ۸۴۶ تن انواع محصول عرضه می‌شود.