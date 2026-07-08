فرمانده انتظامی جیرفت گفت: مأموران پلیس آگاهی باند ۳ نفره سارقان احشام را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی جیرفت در این خصوص بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی، در رسیدگی به چند مورد سرقت احشام در سطح شهرستان، باند ۳ نفره سارقان احشام را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ "فیروزبخت" افزود: سارقان در بازجویی‌های پلیس به ۱۱ مورد سرقت احشام اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.