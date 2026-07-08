عرضه رایگان سوخت در ۲۰ جایگاه CNG خراسان رضوی در روز تشییع رهبر شهید
۲۰ جایگاه CNG در مبادی ورودی مشهد و داخل این شهر در روز تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب سوخت رایگان عرضه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت CNG خراسان رضوی گفت: جایگاه آقایی شهر چناران، جایگاه اتوبوسرانی شهر نیشابور، جایگاه فاطمی مُلکآباد، ورودی مشهد از مسیر نیشابور، جایگاه منتظرالقائم ۱ و ۲ ورودی مشهد از مسیر چناران، جایگاه میثاق ۱ و ۲ ورودی شهر از مسیر چناران، جایگاه خواجهربیع ورودی مشهد از مسیر کلات، جایگاههای عسکریه، مشایخی و قطار شهری ۱ و ۲ ورودی شهر از مسیر فریمان، جایگاه سوخت گلبهار در جاده گلبهار-مشهد و جایگاه سوخت ۱۵۹ ابتدای جاده مشهد- نیشابور و در مشهد نیز جایگاههای محمدیه ۱، ۲ و ۳، بوستان بسیج، حافظ، شهید مصطفی خمینی در این طرح حضور دارند.
علیرضا کاووسی با بیان اینکه این اقدام در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی جایگاهداران و با هدف تسهیل خدمترسانی به زائران، مجاوران و شرکتکنندگان در مراسم عزاداری رهبر شهید انقلاب انجام شده است، افزود: جایگاهداران CNG خراسان رضوی همواره در مناسبتهای ملی و مذهبی در کنار مردم بودهاند و امید است این حرکت، جلوهای از فرهنگ میزبانی شایسته فعالان این صنعت در استان را به نمایش بگذارد.
وی گفت: این طرح با همت و همراهی مالکان و بهرهبرداران جایگاهها اجرا میشود و امید است گامی هرچند کوچک در کاهش هزینههای سفر زائران و بهبود خدمترسانی باشد.
کاووسی با قدردانی از تمامی جایگاهداران مشارکتکننده اظهار کرد: با توجه به نقش راهبردی جایگاههای CNG در توسعه سوخت پاک، کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی در مصرف بنزین و خدمترسانی مستمر به مردم، مسئولان نیز نگاه حمایتی ویژهای به این صنف داشته باشند تا زمینه برای توسعه زیرساختها، رفع چالشها و استمرار خدمات مطلوب فراهم شود.
طبق اعلام سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی، مسیر اصلی برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت در روز ۱۸ تیر از خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر است.