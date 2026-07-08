جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما در خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، گفت: محور‌های قاین - گناباد، فردوس – بجستان، تپه طاق به بردسکن و مسیر طبس – یزد مسیر‌های منتهی به خراسان رضوی در این استان است که در این مسیر‌ها هم اکنون ترافیک پرحجم و سنگین، اما تمامی محور‌ها باز است.

سرهنگ شاهزهی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های استان از بامداد امروز ۱۷ تیر تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۰ تیر خبرداد و گفت: تمام ناوگان نقلیه باری اعم از کامیون، کامیونت‌ها و تریلر‌ها به غیر از خودرو‌های حامل کالاهای فاسد شدنی، کالا‌های اساسی و سوخت شامل این محدودیت‌های ترافیکی خواهند شد.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با توجه به حجم سنگین این محورها، از رانندگان خواست: خودداری از سبقت و سرعت‌های غیرمجاز، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، استراحت بین مسیر را رعایت کنند.