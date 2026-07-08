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مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بهرهبرداری ۳.۵ کیلومتر دیگر از بزرگراه مرند _ جلفا خبر داد و گفت: با افتتاح این قطعه، ایمنی و روانی تردد در این محور ترانزیتی افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، بابک نجفیان اظهار کرد: در ادامه روند تکمیل بزرگراه مرند _جلفا، ۳.۵ کیلومتر از هفت کیلومتر باقیمانده این محور، حدفاصل سهراهی روستای قرهتپه تا سهراهی روستای هرزند جدید، به صورت باند رفت و برگشت به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اینکه این قطعه با رعایت کامل الزامات ایمنی آماده بهرهبرداری شده است افزود: نصب نیوجرسی، اجرای خطکشی و نصب علائم هشداردهنده و ایمنی از جمله اقداماتی است که پیش از بازگشایی مسیر انجام شده و هماکنون این محور زیر بار ترافیک قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تکمیل محورهای ترانزیتی و رفع نقاط حادثهخیز از اولویتهای این اداره کل است گفت: بهرهبرداری از این قطعه گره ترافیکی مهمی را در مسیر مرند_ جلفا برطرف کرده و ضمن تسهیل تردد، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات این محور خواهد داشت.
نجفیان با اشاره به ادامه عملیات اجرایی این پروژه خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی ۳.۵ کیلومتر باقیمانده بزرگراه با سرعت در حال انجام است و مراحل پایانی خود را طی میکند.
وی همچنین از پیشرفت عملیات احداث پل زیرگذر ورودی شهرک هرزند عتیق خبر داد و افزود: همزمان با اجرای این طرح، پل زیرگذر هشت متری این شهرک در مرحله بتنریزی قرار دارد که پس از تکمیل، دسترسی ایمن ساکنان منطقه را فراهم خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تکمیل بزرگراه مرند _ جلفا به عنوان یکی از محورهای راهبردی اتصال به مرزهای شمالغرب کشور، علاوه بر تسهیل جابهجایی مسافر و کالا، نقش مهمی در افزایش ایمنی سفرها و کاهش سوانح رانندگی ایفا خواهد کرد.