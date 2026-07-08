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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: تشییع باشکوه رهبر شهید و قائد امت جلوهای از وحدت و وفاداری مردم است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین فاضلیان در مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید حضرت امام خامنهای (ره) که در جوار مزار شهید گمنام در استانداری برگزار وبا حضور مسئولان، مدیران استان و هیئات مذهبی در استانداری همدان برگزار شد، گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، در حقیقت یک رفراندوم بزرگ در حمایت از آرمانها و راه رهبر شهید بود
وی افزود: مهمانان و شرکتکنندگان خارجی نیز از شکوه و عظمت حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید شگفتزده شدند و این حضور را نشانه پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی دانستند
وی با بیان اینکه رهبر شهید تنها متعلق به ایران نبود افزود: ایشان برای عزت، استقلال و سربلندی امت اسلامی جان خود را فدا کردند و نام و راه او در تاریخ ماندگار خواهد ماند
حجتالاسلام والمسلمین فاضلیان با اشاره به ویژگیهای مدیریتی، اخلاقی و شخصیتی رهبر شهید، ایشان را الگویی از اخلاص، تدبیر، شجاعت و مردمداری دانست و بر ضرورت تبیین و ادامه راه و اندیشههای ایشان تأکید کرد.