وحدت و وفاداری مردم در، تشییع باشکوه رهبر شهید و قائد امت

وحدت و وفاداری مردم در، تشییع باشکوه رهبر شهید و قائد امت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین فاضلیان در مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) که در جوار مزار شهید گمنام در استانداری برگزار وبا حضور مسئولان، مدیران استان و هیئات مذهبی در استانداری همدان برگزار شد، گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، در حقیقت یک رفراندوم بزرگ در حمایت از آرمان‌ها و راه رهبر شهید بود

وی افزود: مهمانان و شرکت‌کنندگان خارجی نیز از شکوه و عظمت حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید شگفت‌زده شدند و این حضور را نشانه پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانستند

وی با بیان اینکه رهبر شهید تنها متعلق به ایران نبود افزود: ایشان برای عزت، استقلال و سربلندی امت اسلامی جان خود را فدا کردند و نام و راه او در تاریخ ماندگار خواهد ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضلیان با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی، اخلاقی و شخصیتی رهبر شهید، ایشان را الگویی از اخلاص، تدبیر، شجاعت و مردم‌داری دانست و بر ضرورت تبیین و ادامه راه و اندیشه‌های ایشان تأکید کرد.