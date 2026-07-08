وقتی صدا به گوش نمی‌رسد، دست‌ها روایت می‌کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، همزمان با برگزاری آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید ایران، جمعی از اعضای جامعه ناشنوایان استان کرمان با بازخوانی یکی از کلیپ‌های منتشرشده درباره رهبر شهید ایران به زبان اشاره، جلوه‌ای از همدلی و مشارکت فرهنگی خود را به نمایش گذاشتند.

در این اجرا، محتوای کلیپ با زبان اشاره بازآفرینی شده تا افراد ناشنوا نیز بتوانند پیام آن را به‌طور کامل دریافت کنند و در این رویداد ملی سهیم باشند.

این اقدام با هدف دسترس‌پذیر کردن محتوای رسانه‌ای برای جامعه ناشنوایان و تأکید بر نقش و حضور فعال این قشر در مناسبت‌های ملی و فرهنگی انجام شده است.

بازخوانی این کلیپ نشان می‌دهد که زبان اشاره تنها یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه زبانی برای انتقال احساس، همدلی و مفاهیمی است که فراتر از صدا، در دل مخاطب می‌نشیند.