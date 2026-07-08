به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به ارزیابی فعالیت مساجد و کانون‌ها در حماسه خیابان و وداع رهبر شهید اظهار کرد: پس از شهادت رهبر حکیم و فرزانه، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که رقم خورد، شکل‌گیری فضای گسترده حضور مردم در فرصت‌هایی بود که در این ایام پدید آمد. یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های این حضور و خیزش مردمی نیز مساجد بودند.

وی افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به عنوان نهادی باتجربه، توانستند در این فضا از حداکثر ظرفیت‌های موجود بهره بگیرند و نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. این کانون‌ها هم در حماسه‌های میدانی که در بیش از ۱۲۰ شب در بسیاری از مساجد و کانون‌ها، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها و حتی روستا‌ها برگزار شد، پایگاه اصلی این تحرکات مردمی بودند و هم در تولید روایت‌های رسانه‌ای و آثار هنری که توانست این خیزش و بعثت مردمی را به تصویر بکشد، نقش مهمی ایفا کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: به اعتقاد من، امروز مسئولیت قابل توجهی بر دوش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قرار دارد تا این بعثت مردمی را هم تداوم ببخشند و هم بر عمق آن بیفزایند و مسجد را به عنوان پایگاهی جدی برای استمرار مسیری که با شهادت رهبر حکیم و فرزانه آغاز شده است، بیش از پیش فعال و اثرگذار نگه دارند.

صالحی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در مراسم‌های وداع با رهبر شهید، جلوه‌ای از انسجام و سرمایه اجتماعی کشور را به نمایش گذاشت، تصریح کرد: مساجد در این ایام بار دیگر جایگاه تاریخی و اجتماعی خود را به عنوان کانون همبستگی، همدلی و سازماندهی فعالیت‌های مردمی اثبات کردند.

به گفته وی، این ظرفیت ارزشمند باید حفظ و تقویت شود تا مسجد همچنان محور فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی در جامعه باقی بماند.

صالحی همچنین نقش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را در روایت‌گری این حماسه مردمی برجسته دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، هنر و فعالیت‌های فرهنگی در کنار حضور میدانی، موجب شد پیام وحدت، ایثار و وفاداری مردم به شکلی گسترده در جامعه بازتاب یابد.

وی تأکید کرد: استمرار این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی، خلاقیت و حضور فعال کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.