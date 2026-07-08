کارشناسان فوریت‌های پزشکی مهاباد در یک عملیات حیاتی، با مدیریت موفق زایمان اضطراری در آمبولانس، جان مادر باردار و نوزاد ۲۷ هفته‌ای او را در مسیر اعزام به بیمارستان از مرگ حتمی نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رییس اورژانس و فوریت‌های پزشکی مهاباد اضافه کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر آغاز درد‌های زایمانی یک مادر باردار در محدوده سه‌راهی «دارلک»، تیم عملیاتی اورژانس بلافاصله به محل اعزام شد.

محسن رسولی، افزود: با توجه به پیشرفت سریع روند زایمان و عدم امکان انتقال بیمار به مرکز درمانی، دو تن از کارشناسان اورژانس به نام‌های «صادقی» و «افشار» با حفظ خونسردی و به‌کارگیری مهارت‌های تخصصی، زایمان را در داخل آمبولانس مدیریت کردند.

او با اشاره به شرایط حساس نوزاد نارس (۲۷ هفته) تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت‌های ویژه، خوشبختانه مادر و نوزاد با وضعیت پایدار به بلوک زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد منتقل شدند تا تحت نظارت تیم‌های پزشکی قرار گیرند.

رئیس اورژانس مهاباد در پایان ضمن قدردانی از ایثار و مهارت این دو کارشناس، آمادگی نیرو‌های فوریت‌های پزشکی را عامل اصلی کاهش مخاطرات در ماموریت‌های دشوار دانست.