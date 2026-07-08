مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از ارائه خدمات مطمئن و پایدار آب شرب برای ۲۰۰۸ روستای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی گفت: در پایان سال ۱۴۰۳ شاخص بهره‌مندی روستاییان از آب شرب پایدار به ۷۴ درصد رسیده بود که با اقدامات انجام شده در سال گذشته، این شاخص به ۷۹ درصد افزایش یافته است.

وی دامه داد: همزمان با توسعه زیرساخت‌ها، نگهداشت و بازسازی تأسیسات موجود نیز در دستور کار قرار گرفته تا پایداری خدمات آب شرب در شهر‌ها و روستا‌های استان حفظ شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و هدف‌گذاری صورت گرفته این میزان تا پایان برنامه هفتم توسعه به بیش از ۹۱ درصد خواهد رسید.