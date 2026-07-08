برای خدمت رسانی بهتر به زائران و مجاوران در مراسم تشییع رهبری در مشهد؛ سهمیه ویژه آرد به ۵۳ نانوایی اطراف حرم مطهر رضوی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: به این نانوایی‌ها آرد کافی برای خدمات‌رسانی اختصاص یافته و در صورت نیاز، نانوایی‌های دیگر سطح شهر آمادگی خود را برای کمک به پخت نان اعلام کرده‌اند.

کوه پیکر افزود: با توجه به افزایش تقاضای نان در اطراف حرم مطهر رضوی، کیسه‌های آرد اضافی از طریق سامانه به نانوایی‌های این منطقه اختصاص یافته است؛ در صورت نیاز بیشتر نیز از طریق نانوایی‌های سایر مناطق شهر که به‌عنوان پشتیبان در نظر گرفته شده‌اند، تأمین صورت می‌گیرد.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با اشاره به مشارکت موکب‌های سراسر کشور گفت: موکب‌هایی از نقاط مختلف کشور در حاشیه خیابان‌های اطراف حرم مطهر رضوی به توزیع نان مشغول‌اند که تأمین آرد آنها بر عهده شورای هیئت‌های مذهبی است. برخی از موکب‌های شهر مشهد نیز برای کمک، نان پخته و خشک‌شده تدارک دیده‌اند.

کوه‌پیکر گفت: شهرستان‌های اطراف مشهد از جمله فریمان، نیشابور و چناران نیز آمادگی خود را اعلام کرده‌اند تا در صورت نیاز، نان از این شهر‌ها به مشهد منتقل شود.

وی درباره ساعات فعالیت نانوایی‌ها گفت: فعالیت نانوایی‌ها، متناسب با ظرفیت خود ادامه خواهد داشت؛ برخی از آنان ساعت پخت خود را دو تا سه ساعت افزایش دادند و نانوایی‌های اتوماتی که توان پخت بالایی دارند، تا ۱۶ ساعت فعالیت می‌کنند.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت: مردم می‌توانند با نصب اپلیکیشن سامانه مدیریت هوشمند نان «نانینو» و مراجعه به بخش مشتری، از آدرس به‌روز نانوایی‌های فعال و نوع نان موجود در هر یک مطلع شوند.

کوه‌پیکر افزود: در صورت نیاز، فروشگاه‌های شهرداری و کیوسک‌های سطح شهر نیز می‌توانند در توزیع نان مشارکت داشته باشند.