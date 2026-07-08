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نایجل فاراژ رهبر حزب رفورم بریتانیا و چهره سیاسی جنجالی مخالف سرسخت مهاجران و البته اتحادیه اروپا پس از رسوایی کمکهای مالی، از سمت خود به عنوان نماینده مجلس استعفا داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن،نایجل فاراژ، رهبر حزب رفورم بریتانیا و چهره سیاسی جنجالی مخالف سرسخت مهاجران و البته اتحادیه اروپا پس از رسوایی کمکهای مالی، از سمت خود به عنوان نماینده مجلس استعفا داد و اکنون تلاش او برای برگزاری انتخابات میان دورهای با واکنش گسترده احزاب سیاسی در این کشور مواجه شده است.
احزاب سیاسی در انگلیس این اقدام فاراژ را نمایش سیاسی یا تلاشی برای منحرف کردن توجه از تحقیقات مربوط به دریافت کمکهای مالی و هدایا دانستهاند. گزارشها حاکی است که چند حزب بزرگ اعلام کردهاند در انتخابات میاندورهای که درخواست فاراژ است به شدت مخالفند و تاکید کردهاند که نامزد معرفی نخواهند کرد و این انتخابات را بیفایده توصیف کردند.
برخی این تصمیم فاراژ را یک قمار سیاسی هوشمندانه برای تقویت مشروعیت مردمی فاراژ میدانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند او تلاش میکند فشار ناشی از تحقیقات پارلمانی درباره دریافت غیر قانونی میلیونها پوند هدایا و کمکهای مالی را به کاهش دهد.
تارنمای روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشت:" نایجل فاراژ استعفای خود را به عنوان نماینده مجلس اعلام کرده تا در انتخابات میاندورهای حوزه انتخابیه خودش با رقبا مبارزه کند تا به قول خودش به رأیدهندگان فرصتی برای "اعتراض به حکومت" بدهد. فاراژ با ارائه بیانیهای در مورد "آینده خود در زندگی عمومی"، از "نظام" این کشور به دلیل نحوه رفتار با مجموعهای از رسواییهای کمکهای مالی که حزب رفورم بریتانیا را به لرزه درآورده است، انتقاد و تأکید کرد که هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. وی با اعلام استعفای خود و قصد خود برای شرکت در انتخابات میاندورهای گفت: "من برای ادامه انقلاب سیاسی که حزب رفورم آغاز کرده است، مبارزه خواهم کرد. "
این اقدام پس از فشارهای شدید در پی گزارشهایی مبنی بر اینکه جورج کاترل، متحد قدیمی و مجرم محکوم، در سال قبل از انتخاب شدن فاراژ به کارزار انتخاباتی او پول داده است. این جدیدترین رسوایی مالی است که فاراژ را درگیر کرده است، که در حال حاضر از سوی کمیسر استانداردها در مورد هدیه پنج میلیون پوندی که این نماینده مجلس از میلیاردر، کریستوفر هاربورن، دریافت کرده است، تحت بررسی است.
فاراژ میگوید که حزب رفورم بریتانیا، پیشنهاد تخصیص هزینه انتخابات میاندورهای را داده است؛ که با مخالفت شدید احزاب مواجه است آنان میگویند انتخابات میاندورهای صدها هزار پوند برای مالیاتدهندگان هزینه دارد. میانگین هزینه انتخابات میان دورهای در انگلیس بیش از سیصد هزار پوند اعلام شده است؛ که شامل هزینههای برگزاری خود نظرسنجی و همچنین ارسال نامههای انتخاباتی تولید شده از سوی نامزدها میشود.
اندی برنهام، نخستوزیر آینده انگلیس، ادعا کرده است که تصمیم نایجل فاراژ برای استعفا از سمت نمایندگی مجلس و برگزاری انتخابات میاندورهای، یک تکنیک برای انحراف افکار عمومی است. یک سخنگو گفت: "این یک ترفند است که برای منحرف کردن اذهان از ادعاهای جدی در مورد تأمینکنندگان مالی فاراژ طراحی شده است. آنچه واقعاً در سیاست مهم است این است که چگونه میتوانیم قلب سیاسی انگلیس را در لندن تغییر دهیم تا قدرت را برای جوامع به دست بگیریم و آن را به مردم بازگردانیم تا زندگی را برای آنها مقرون به صرفهتر کنیم. "
فاراژ در حوزه انتخابیه کلکتون، بخت اصلی پیروزی خواهد بود. او بار گذشته با اختلاف زیادی، با کسب ۴۶ درصد آرا و با اکثریت ۸۴۰۵ رأی، کرسی مجلس عوام انگلیس را به دست آورد اکنون که به هر دلیل درخواست برگزاری انتخابات میان دورهای در حوزه انتخابیه خود را داده با این خطر روبروست که سایر احزاب نامزد معرفی کنند و او دیگر نتواند در رقابت با آنان وارد مجلس شود.
به نوشته رسانههای انگلیس فاراژ در حالی که برای نجات رویای در حال مرگ خود برای نخستوزیر شدن مبارزه میکند، قمار میکند. نایجل فاراژ هرگز از نمایش و جنجال دست نکشیده است و امروز به جایی که بیشترین لذت را از بودن در آن میبرد - کانون صحنه سیاسی - بازگشته است. او اکنون با کنارهگیری از سمت نمایندگی مجلس و اعلام انتخابات میاندورهای در حوزه انتخابیه خود در حوزه "کلکتون-آن-سی"، روی تمام چیزهایی که برای رسیدن به آنها مبارزه کرده است، قمار میکند. برای این قمارباز بزرگ سیاسی، به نظر میرسد که این آخرین تاس انداختن است.
آقای فاراژ در سخنرانی طولانی ۲۰ دقیقهای خود - که عمدتاً غرولندی در مورد چگونگی تلاش رسانهها و تشکیلات دولتی برای ضربه زدن به او بود - اذعان کرد که در مورد کنارهگیری کامل از قدرت بحث کرده و به آن فکر کرده است. اما این مردی است که میخواهد جایگاه خود را در تاریخ داشته باشد و واضح است که نمیخواهد یک حرفه سیاسی طولانی و موفق با ناله و شکایت به پایان برسد. بهتر است با مبارزه به میدان برود. با این وجود، واضح است که او به عنوان مردی که میخواهد نخست وزیر باشد و هنوز میتواند باشد، برای مقابله با سطح بررسیهایی که تحت آن قرار دارد، تلاش میکند.
او، به اعتراف خودش، مردی عصبانی از پوشش اجتنابناپذیر رسانهها در مورد کمکهای مالی اعلام نشدهاش و دوستی مشکوک با یک جنایتکار محکوم در حلقه نزدیکانش است. بخش زیادی از این ماجرا با خشم و عصبانیت از اسکای نیوز و ساندی تایمز به خاطر انتشار یک عکس و در مورد پخشکننده، نزدیک شدن به ملکی که دخترش در آن زندگی میکند، پوشانده شد. اما در واقع، این مردی است که حزبش در نظرسنجیها در حال سقوط است، به چشمانداز پیشی گرفتن حزب کارگر به رهبری اندی برنهام از آنها چشم دوخته است و به دلیل رأیگیری تاکتیکی نمیتواند در انتخابات میاندورهای پارلمانی پیروز شود.
توجیه او در مورد کمکهای مالی برای بسیاری ناخوشایند خواهد بود، اگرچه شکایات او در مورد آزار فیزیکی که دریافت میکند اغراقآمیز نیست. آقای فاراژ باید بداند که امکان او برای ورود به دفتر نخست وزیری انگلیس، نزدیک به از بین رفتن است و این آخرین فرصت او برای تغییر اوضاع است. سوال این است که آیا او میتواند کرسیای را که در انتخابات عمومی ۴۶.۲ درصد آرا را به دست آورده است، حفظ کند یا خیر.
اگر احزاب دیگر باهوش باشند، به محافظهکاران، که در رتبه دوم قرار گرفتند و قبلاً این کرسی را در اختیار داشتند، فرصت خواهند داد تا او را شکست دهند. خطر این کار نمیتواند بیشتر از این باشد. نایجل فاراژ استعفای خود را از سمت نماینده مجلس اعلام کرد و این امر باعث برگزاری انتخابات میاندورهای در "کلکتون آن سی" شد. او در بیانیهای روز سهشنبه گفت: "من ارعاب خانوادهام را تحمل نخواهم کرد. " "آیا من عصبانیام؟ من هرگز تا این حد در زندگیام عصبانی نبودهام. ""