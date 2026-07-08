به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در آستانه برگزاری مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به همراه کاروانی متشکل از ۲۲۰ نفر از خانواده کمیته امداد به ویژه کارکنان این نهاد، عازم مشهد مقدس شدند.

با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ابراز ارادت به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع)، دکتر ناصر عسکری‌نژاد، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان و ۲۲۰ نفر از همکاران این مجموعه، راهی مشهد مقدس شدند تا در مراسم تشییع امام شهید که روز پنج‌شنبه برگزار می‌گردد، حضور یابند.

این کاروان معنوی که با بدرقه آقای شمسی نژاد قائم مقام و جمعی از همکاران و در فضایی سرشار از اخلاص عازم دیار رضوی شده است، قصد دارد دوشادوش خیل عظیم مردم و ارادتمندان، در حماسه حضور تشییع و تدفین امام شهید پنج‌شنبه شرکت نموده و جلوه‌ای از وحدت و وفاداری خادمین نیازمندان به ارزش‌های والای انقلابی را به نمایش بگذارد.